Vitor Reis exalta cuidado da comissão de Abel com a base do Palmeiras

Conversas com Gustavo Gómez e Murilo: "Os dois me ajudam muito, assim como outros ali do elenco. Eles têm essa preocupação com os mais jovens e isso influencia no nosso crescimento. O Abel sempre diz que tem um elenco forte e isso pode ser visto sempre que alguém está fora e outro entra. Ou mesmo durante as partidas, quando é preciso substituir. Temos um grupo muito forte e por isso que é possível brigar em todas as frentes. Nem sempre os títulos vão vir, mas estaremos entre os primeiros e brigando".

Avaliação do primeiro ano como profissional: "Ainda tem essa reta final de Brasileirão, mas já posso dizer que foi a realização de mais um sonho. Trabalhei muito, desde muito jovem, para que chegasse esse momento. Quando chegou, estava pronto para aproveitar as oportunidades e ajudar. Foi tudo muito rápido, mas futebol é assim e temos que estar preparados para todas as situações".

Inspiração em Marquinhos e Thiago Silva: "São dois grandes jogadores, que atuam na minha posição, e fizeram história na Europa e na seleção brasileira. Não só pelo estilo de jogo e pelo que conquistaram, mas também pelo caminho que trilharam de tanto tempo fora do país, servindo o Brasil, a liderança deles, postura dentro e fora de campo... São coisas que me inspiram. Eu vejo muito também os meus companheiros de clube, com quem aprendo, com Gomez, Murilo e Naves. Teve também o Luan, com quem convivi por algum tempo".