Kluivert vê Barça favorito contra Real Madrid e lamenta ausência de Rodrygo

Eu acho que, quando olhamos os dois times, talvez o Barcelona tenha um pequeno favoritismo para ganhar esta partida, mas nunca se pode cravar isso, porque o El Clasico é uma partida sólida e agora estão 1º e 2º na classificação. O que acontece é que nesse momento as duas equipes estão em uma forma impressionante. Então, eu acho que no sábado vamos ver um clássico com duas equipes de muita qualidade. Os dois times estão em uma forma muito boa, com jogadores individuais que podem decidir uma partida, como Vinícius, como Raphinha. É uma pena para o Real que não estará com o Rodrygo. Mas há muitos jogadores nas duas equipes que podem decidir um duelo com algumas ações individuais.

Classificação e jogos La Liga

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.