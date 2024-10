Sport mais perto da taça que Santos, e campeão ameaçado: chances na Série B

O CRB, primeiro fora da zona perigosa, bate 49,9% de possibilidade de rebaixamento. A equipe alagoana tem 36 pontos e está em 16º por te uma vitória a mais que o adversário de Ribeirão Preto.

Chapecoense e Ponte Preta estão com os alertas ligados. A Chape tem 32,7% de risco, com 37 pontos, enquanto a Ponte aparece com 25%, tendo 38. Já o Paysandu, com 40 pontos em 13º, possui apenas 4,6% de possibilidade de ir para a Série C.