Palmeiras: Maurício treina com elenco e pode voltar ao time de Abel

Piquerez, que também iniciou transição física nesta semana, vai demorar um pouco mais para ficar à disposição. O uruguaio se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada em julho e o Alviverde tem cautela com a recuperação do atleta.

Classificação e jogos Brasileirão

O zagueiro Murilo, desfalque contra o Juventude, segue o tratamento de lesão na coxa direita.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 60 pontos e está a apenas um ponto do líder Botafogo.