Luiz Henrique nega envolvimento com apostas: 'Querem apagar meu brilho'

Um relatório de monitoramento do mercado de apostas levantou alerta sobre um jogo do brasileiro quando ele ainda defendia o Bétis. A suspeita envolve apostas casadas com o jogo de Lucas Paquetá, do West Ham, ambos em 11 de março de 2023.

Parentes de Paquetá depositaram em janeiro e fevereiro daquele ano R$ 40 mil na conta de Luiz Henrique, como o UOL publicou.

O jogador afirmou que o depósito não tem ligação com apostas, mas não deu explicações adicionais sobre o dinheiro.

"Não tem nada a ver com apostas então?", insistiu o repórter. "Nada", reforçou o jogador.

Brilho contra o Peñarol

Luiz Henrique teve ótima atuação contra o Peñarol. Fez um dos gols da goleada avasaladora, construída por inteiro no segundo tempo.