Luiz Henrique revela pedido de Artur Jorge no intervalo, e Barboza chora

O atacante Luiz Henrique revelou à TV Globo o que Artur Jorge, técnico do Botafogo, pediu aos jogadores no intervalo da partida contra o Peñarol, válida pela Libertadores e disputada na noite desta quarta (23) no Nilton Santos — os cariocas venceram por 5 a 0, com todos os gols marcados no 2° tempo.

O que Luiz Henrique disse?

Retranca bem feita. "No 1° tempo, o time estava muito bem, só que o Peñarol soube defender bem o seu gol. Foi difícil passar por eles no 1° tempo porque eles estavam com uma linha de seis atrás. Nos últimos cinco minutos, a gente estava bem, mas a bola não estava entrando."

Papo com Artur. "Fomos para o intervalo tranquilos, esperamos o que o 'mister' tinha para falar. Ele falou para ter um pouco de paciência e tranquilidade, trocando mais a bola rápida de um lado para o outro e fazer o time deles cansar. Voltamos com mais vontade de fazer gol.