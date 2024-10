Ex-Liverpool: 'Real achou que compraria o melhor do mundo, mas já o tinha'

Ex-Liverpool, Jamie Carragher disse no programa Golazo, do canal CBS Sports, que Vinicius Júnior já era o melhor do mundo que o Real Madrid buscava, quando contratou Mbappé.

O que aconteceu

Na entrevista, o ex-jogador elogiou Vini e afirmou que brasileiro "já é o Bola de Ouro": "O Real Madrid achou que tinha comprado o melhor jogador do mundo quando contratou Mbappé, mas já tinha o melhor do mundo. Aproveita a Bola de Ouro, Vini".

Brasileiro disputa o título de Bola de Ouro, da revista France Football, na próxima segunda-feira (28). Ao seu lado, Rodri e Haaland, do Manchester City, além de Jude Bellingham, do Real Madrid, por exemplo, são favoritos ao título e estão no topo da concorrência com o camisa 7 da equipe espanhola.