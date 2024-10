Como ficam os planos da Conmebol com River em apuros na Libertadores

A derrota do River Plate por 3 a 0 no jogo de ida contra o Atlético-MG, pela semifinal da Libertadores, deixou os donos do estádio da final em apuros.

A Conmebol está perto de não ter uma das combinações que pensou para a decisão no Monumental de Núñez, justamente a que tinha um time argentino envolvido.

Mas a entidade não planeja alterar o estádio da final por causa da provável eliminação do River.