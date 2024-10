Ricardo Oliveira: Santos deveria seguir o exemplo do Palmeiras após Série B

Ídolo do Santos, o ex-atacante Ricardo Oliveira apontou a única obrigação que o Santos deve ter na reta final desta temporada: o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao UOL, o ex-centroavante apontou para o momento de oscilação da equipe na competição e diz preferir que o Santos apenas garanta o acesso, sem visar tanto o título da Série B.