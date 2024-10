Mauro Cezar: Corinthians tem cenário terrível, e torcida vive na fantasia

O Corinthians vive uma situação terrível na tabela do Brasileirão, mas grande parte da torcida continua vivendo na fantasia, afirmou Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte desta terça (22). Jogando como está, só uma aleatoriedade para o Corinthians escapar do Z4, disse ele.

A situação é terrível! E o pior disso tudo é boa parte dos corintianos vivendo durante muito tempo uma fantasia, que é essa ideia de que o time vai competir para ser campeão, algo absolutamente secundário no cenário que você tem que defender a sua sobrevivência na Série A.