Inabalável: torcida do Vasco esgota ingressos contra Cuiabá após eliminação

Na semifinal, a situação gerou revolta. Os principais afetados foram os sócios 5 estrelas, que perderam a prioridade de compra enquanto o sistema ficou fora do ar.

Classificação e jogos Brasileirão

Há um descontentamento da diretoria com a empresa que faz o serviço de venda. O contrato foi assinado ainda quando a SAF era gerida pela empresa norte-americana 777 Partners.

O Vasco se encontra em 10º lugar no Campeonato Brasileiro com 37 pontos. O Cuiabá é o vice-lanterna com 27 pontos.