Botafogo é processado por não pagar percentual da venda de Kanu

O Botafogo virou alvo de um processo judicial por causa de uma dívida com a empresa que cuida da carreira do zagueiro Kanu, hoje no Bahia.

O que aconteceu

A SAF Botafogo deveria ter começado a pagar valores referentes a 20% da transferência do defensor para o Bahia, mas a empresa representante do jogador alega que isso não foi feito.

A Brazil Soccer, do empresário Eduardo Uram, cobra R$ 810,3 mil do Botafogo, já considerando multa, juros e correção monetária.