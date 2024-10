Atlético-MG x River terá reencontro após rixa, ex em campo e tabu em xeque

O duelo da semifinal terá um reencontro após uma rixa entre os técnicos Gabriel Milito e Marcelo Gallardo: contemporâneos, os ex-jogadores trocaram farpas em 2021, quando o atual comandante do Atlético-MG treinava o Argentinos Juniors.

Na ocasião, os dois bateram boca por decisões da arbitragem. O embate, válido pela ida das oitavas de final da Libertadores daquele ano, não teve torcida diante da pandemia — o que facilitou a captação do áudio.

"Você não pode me mandar calar [a boca]", disse Milito para Gallardo, já depois do empate por 1 a 1 do seu então time diante do River.

"Eu estava dizendo: 'não te aguento mais'. Não te aguentava mais pedindo cartão amarelo", minimizou o colega de profissão em meio a um abraço. Os dois atuaram no futebol argentino entre os anos 90 e 2000, mas nunca chegaram a jogar no mesmo time.

A "lei do ex" também pode aparecer na partida desta terça com Nacho Fernández, ídolo do River que jogou pelo Atlético-MG entre 2021 e 2022. O meia é titular absoluto da equipe de Gallardo e deve iniciar o confronto em Belo Horizonte em campo.