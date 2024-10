Neymar manda recado para Estevão após recorde quebrado: 'Continue voando'

Estevão quebrou o recorde de Neymar no jogo contra o Juventude, após se tornar o jovem de 17 anos com mais participações em gols no Brasileirão. O craque da seleção brasileira parabenizou o atacante do Palmeiras.

O que aconteceu

Em publicação no Instagram, Neymar enviou os parabéns ao camisa 41 da equipe alviverde: "Parabéns Estevão pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando todos com seu futebol. Voa".