Botafogo repetindo 2023? 'Tropeços acontecem', defende Helio de La Peña

Em participação no Fim de Papo desta segunda (21), o comentarista Helio de La Peña defendeu que não há comparação entre o time do Botafogo de 2023 - que liderou boa parte do Brasileirão, mas perdeu o título na reta final - e o time de 2024.

Mesmo com a aproximação do Palmeiras na tabela, Helio destacou que a análise deve ser mais ampla, levando em conta a evolução do Botafogo nos últimos anos. Além disso, o comentarista destacou que o time alvinegro está na semifinal da Libertadores - diferente de 2023, quando a equipe brigava apenas pelo título nacional.