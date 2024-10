Matheuzinho exibe corte na cabeça após solada de Bruno Henrique; veja

Lateral do Corinthians, Matheuzinho recebeu, na cabeça, uma solada do atacante Bruno Henrique durante o confronto contra o Flamengo, na Copa do Brasil. O atleta postou em suas redes sociais um vídeo com o corte.

O que aconteceu

Durante Corinthians 0 x 0 Flamengo, o camisa 2 do Timão foi atingido na cabeça pelo atacante do Fla com a sola da chuteira. O árbitro Anderson Daronco expulsou direto o jogador da equipe rubro-negra. O lance foi revisado pelo VAR, mas a arbitragem de vídeo manteve a decisão de campo e não pediu que Daronco fosse rever a falta.

Matheuzinho publicou após o jogo um vídeo com o corte na cabeça. A reportagem do UOL apurou que o atleta precisou receber seis pontos para fechar a ferida. Os médicos do Corinthians fizeram curativo no lateral logo após o ocorrido e o atleta jogou com uma touca até o final do duelo.