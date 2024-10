Hulk faz golaço, Atlético-MG supera o Vasco e vai à final da Copa do Brasil

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil. O Galo empatou com o Vasco por 1 a 1 na noite deste sábado (19), em São Januário, e contou com a vitória na partida de ida para avançar com placar agregado de 3 a 2.

Os gols foram marcados por Vegetti, de pênalti, e Hulk, em golaço de fora da área. O Vasco saiu na frente no primeiro tempo e o Galo buscou o empate já perto do fim do jogo.

Precisando do resultado, o Vasco entrou com mais ímpeto e focado em alçar bolas na área para o artilheiro Vegetti. O pênalti saiu justamente em um cruzamento de Piton que bateu no braço de Otávio.