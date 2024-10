Vasco sem Payet e Atlético-MG com volta de Arana: veja as escalações

Vasco e Atlético-MG estão definidos para o duelo da tarde deste sábado (19), em São Januário, no jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. Os cariocas tem novidade no ataque, com Payet no banco, enquanto o Galo conta com a volta de Arana.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti. Puma ficou com a vaga de Payet, e Léo entrou no lugar de Maicon.