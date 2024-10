Ricardo Oliveira sobre quase ir para time de Ronaldo: 'Pena que não deu'

Ídolo do Santos, o ex-atacante Ricardo Oliveira revelou que ficou perto de acertar com o Real Valladolid, da Espanha, clube que tinha Ronaldo Fenômeno como dono.

O que aconteceu

Ricardo e Ronaldo mantêm uma longa amizade, desde a época em quem atuaram juntos no Milan que fez o Fenômeno tentar contratar o companheiro. O caso ocorreu no início de 2018, logo após Ricardo chegar no Atlético-MG. Ele relembrou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (21) no canal do UOL Esporte no YouTube.