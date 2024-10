Vale? Grêmio faz gol de cobrança de lateral durante partida do sub-20; veja

O Grêmio fez um gol inusitado durante a partida contra o São Luíz, pelo Campeonato Gaúcho Sub-20, nesta sexta-feira (18).

O que aconteceu

O gol saiu em uma cobrança de lateral. Luiz Eduardo lançou a bola na área, o goleiro Samuel errou o tempo de bola, desviou de leve e viu ela morrer no fundo da própria rede.

O toque do goleiro foi o que validou o gol. A 15ª regra do International Football Association Board (IFAB), órgão que define as leis do futebol, diz que um gol marcado a partir de uma cobrança de lateral será invalidado se não tiver um toque de outro jogador.