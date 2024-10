Textor rebate questão sobre perda do título em 2023: 'Pergunta estúpida'

Uma lição dura e cruel. Foi um jogo que nós dominamos por completo. O Criciúma fez um jogo estruturado, com boa estratégia. Nos deixaram longe do gol, o goleiro foi incrível. O time deles lutou muito. Defesas com a ponta dos dedos, foi esse tipo de noite. Esse tipo de jogo não lembra nada bizarro. Ninguém olha para trás.

Classificação e jogos Brasileirão

Botafogo empata e pode ver Palmeiras encostar

O Botafogo fez um jogo repleto de emoções no Maracanã. O Glorioso saiu na frente do Criciúma com um gol de Tiquinho Soares já aos 45 minutos do segundo tempo, mas levou o empate logo em seguida, com Felipe Vizeu.

O resultado levou o Botafogo aos 61 pontos. O clube carioca pode ver a diferença de quatro pontos para o vice-líder Palmeiras cair para um caso o Alviverde vença o Juventude no domingo (20).