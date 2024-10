‘Gostaria que Duílio e Augusto fizessem pix para pagar estádio’, diz Casão

Em participação no Fim de Papo desta sexta (18), o comentarista Casagrande afirmou que Augusto Melo, presidente do Corinthians, deveria ajudar a pagar a dívida do estádio do clube com um grande pix.

Casão apontou que outros ex-presidentes do clube deveriam fazer o mesmo, argumentando que eles ajudaram a aumentar a dívida. Na opinião do comentarista, os dirigentes do Corinthians não são confiáveis há muito tempo.