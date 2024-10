Corinthians e Hugo Souza têm acordo por contrato de quatro anos, diz Hernan

O que a diretoria do Corinthians tem é a sensação que o Flamengo viu que o negócio não foi muito bom para ele, Flamengo. O Hugo Souza performou, o Hugo Souza estava em baixa no Flamengo e acabou saindo um negócio muito barato para o Corinthians e um negócio muito ruim para o Flamengo — quatro parcelas de 200 mil euros. Então, o Corinthians já tem o contrato impresso, já tem o acerto de salário, já tem o tempo de contrato, que vai ser de quatro anos. O Hugo Souza já está com a caneta e só falta botar a tinta no papel, já está tudo certo. O Hugo Souza deu a palavra pro Corinthians e é goleiro do Corinthians, que está tranquilo. O contrato está pronto, só falta assinar. André Hernan

