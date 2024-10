Como estão atacantes revelados no Palmeiras que não explodiram no clube

O clube europeu não exerceu a opção do jovem de 21 anos e ele foi emprestado ao Paysandu para a disputada do estadual e a Série B nesta temporada. No Papão foram 26 jogos (10 como titular), um gol e duas assistências. Ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025.

Kevin (Shakhtar Donetsk)

Kevin, atacante do Shakhtar, marcou um golaço contra o Dínamo Zagreb Imagem: Reprodução/X/FC Shakhtar

O Palmeiras vendeu Kevin no início desta temporada por 12 milhões de euros fixos (R$ 64,4 milhões na época), com mais 3 milhões de euros em bônus (R$ 16,1 milhões). O Alviverde ficou com 8,2 milhões de euros (R$ 44 milhões) do montante fixo, além de 10% de uma venda futura. O restante fica com o Desportivo Brasil, clube que fez parte da formação do atleta.

Kevin se destacou no sub-20 do Palmeiras, mas no profissional foram 11 jogos e apenas um gol. Na temporada 2023/24 pelo clube ucraniano foram 17 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2024/25, são 7 jogos, nenhum gol e duas assistências.

Wesley (Inter)