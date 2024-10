São Paulo: Lucas repete o que não fazia desde histórico Tottenham x Ajax

O meia-atacante Lucas deu show na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco e repetiu algo que não fazia desde o histórico jogo entre Tottenham e Ajax.

O que aconteceu

O camisa 7 marcou dois gols no jogo da última quarta-feira (16), o que não acontecia desde a semifinal da Liga dos Campeões de 2018/19. Naquele dia, Lucas marcou os três gols do Tottenham (ING) na histórica virada sobre o Ajax (HOL) que levou o time à decisão do torneio.

De lá pra cá, Lucas nunca mais balançou as redes mais de uma vez na mesma partida. Curiosamente, naquela temporada Lucas já havia conseguido a marca duas vezes: dois gols contra o Manchester United pela Premier League e outro hat-trick contra o Huddersfield Town menos de um mês antes da partida histórica.