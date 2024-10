Conmebol divulga horário e local da final da Libertadores Feminina

A Conmebol definiu na tarde desta quinta-feira (17) o horário e local da final da Libertadores Feminina, que será disputada no próximo sábado (19), entre Corinthians e Independiente Santa Fé, da Colômbia.

O que aconteceu

A partida terá início às 17h (de Brasília) e será disputada no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A competição, assim como nos anos anteriores, ocorre em sede única.

A disputa do terceiro lugar será realizada também no sábado, mas com local e horário diferentes. Boca Juniors e Independiente del Valle se enfrentarão às 15h45, no estádio da Conmebol.