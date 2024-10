Juca Kfouri: 'O Flamengo não vai chegar pequeno em Itaquera'

Na rodada desta quinta (17) do Brasileiro, o Corinthians venceu o Athletico e o Flamengo perdeu o clássico contra o Fluminense. O alvinegro e o rubro-negro carioca se encontram no domingo (20) para a disputa da semifinal da Copa do Brasil.

Juca Kfouri e Danilo Lavieri acreditam que a derrota do Flamengo não diminui a força da equipe para a decisão em São Paulo. Os colunistas comentaram sobre o duelo no Fim de Papo, programa transmitido pelo UOL Esporte no YouTube.