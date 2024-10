Corinthians: Augusto Melo fica fora de decisão e manda abaixar preços

No dia seguinte, uma reunião com membros de vários departamentos optou pela manutenção do preço mais alto. Segundo fontes, a decisão foi tomada enquanto Augusto viajava ao Paraguai para participar de reunião na sede da Conmebol.

A divulgação foi feita no fim da manhã de quarta-feira (16), enquanto Augusto Melo se reunia com o presidente da entidade sul-americana. Após retornar a São Paulo e tomar ciência da repercussão negativa, o presidente conversou com membros da torcida Gaviões da Fiel e mandou aplicar a precificação do Campeonato Brasileiro nas vendas.

Ainda segundo fontes do clube, o aumento dos valores não é definido exclusivamente por um departamento, mas feito de forma conjunta entre áreas responsáveis. Como daria "mais trabalho" realizar uma readequação somente para os setores mais "afetados" pelo incremento de valores, Augusto decidiu por manter os preços anteriores.

Como ficaria a venda com o reajuste

Levando em consideração as vendas com Fiel Torcedor, o Corinthians teria pontos que ajudariam a equilibrar a precificação na semifinal da Copa do Brasil.