Zubeldía escala São Paulo com seis mudanças para enfrentar o Vasco

São seis mudanças em relação ao time que perdeu para o Cuiabá na última rodada. Somente duas delas foram por opção: as saídas de Rafinha e Wellington para as entradas de Igor Vinícius e Erick.

As outras quatro alterações foram as saídas de Arboleda e André Silva, suspensos, Bobadilla e Jamal Lewis, com suas seleções. Entraram Ruan, Calleri, Marcos Antônio e Welington, respectivamente.

O Vasco também está definido para a partida.