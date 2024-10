Tironi sobre 'fritura' de Zubeldía no São Paulo: 'É um estranho fogo amigo'

O São Paulo entra em campo hoje (16) contra o Vasco, no Brinco de Ouro, às 21h45 (de Brasília), pelo Brasileirão, com o técnico Luis Zubeldía sob "fogo amigo". Essa é a avaliação do apresentador Eduardo Tironi, no UOL News Esporte desta quarta-feira (16).

Segundo Tironi, todo jogo do Tricolor agora serve para Zubeldía se segurar no cargo. "Esse é o clima do São Paulo", disse ele.