Por que o Palmeiras renovou com Marcos Rocha e Lomba? Hernan explica

A renovação de contrato do veterano Marcos Rocha gerou muita reclamação entre torcedores do Palmeiras. No De Primeira, o colunista André Hernan explicou por que a diretoria optou por estender por mais uma temporada o vínculo com o lateral de 35 anos.

Marcos Rocha tem a confiança de Abel Ferreira e é muito próximo aos funcionários do clube, apurou Hernan. Além disso, a avaliação interna é que ele faz boa temporada, com 9 assistências.