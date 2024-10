Luis Castro nega procura do Flamengo após saída de Tite: 'Totalmente falso'

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Luis Castro negou que tenha sido procurado pelo Flamengo durante o processo de demissão de Tite. O treinador falou pela primeira vez desde a demissão do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O que aconteceu

Totalmente falso [que foi procurado pelo Flamengo]. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo. Luis Castro ao Marca, da Espanha

Castro afirmou não ter preferência de continente para trabalhar. Ele está livre no mercado desde que deixou o clube saudita. "Europa, América do Sul, Oriente Médio... não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem de estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado", disse.