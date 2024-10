Esteira da Nasa e R$ 50 milhões em melhorias: segredos do CT do Palmeiras

O Palmeiras está em um caminho muito bom. Do Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo que tem lá [no Real Madrid] também tem aqui. Estrutura muito boa, isso prova o motivo do Palmeiras ter tido tanto sucesso nos últimos anos. Fica de exemplo para os outros clubes. Está de parabéns.

Foi assim que Rodrygo, camisa 10 da seleção brasileira e atacante do Real Madrid, se referiu aos dias que passou na Academia de Futebol do Palmeiras.

A CBF usaria o CT do Corinthians para se preparar para o jogo contra o Chile, mas optou pelas instalações do Palmeiras por um litígio com o Alvinegro paulista devido à mudança de data da semi da Copa do Brasil contra o Flamengo. A entidade temeu hostilidade, mudou o plano e ficou bem satisfeita com o que encontrou na casa palmeirense.