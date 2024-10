Abel Ferreira e Fernando Diniz são eleitos entre melhores técnicos do mundo

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Cruzeiro, apareceram na lista dos 50 melhores treinadores do mundo publicada pela revista FourFourTwo nesta quarta-feira (16).

O que aconteceu

Abel Ferreira está na 22ª colocação na lista. O português está uma posição atrás de Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, e à frente de nomes como Maurício Pochettino, ex-Chelsea e PSG que assumiu os EUA. Abel soma dez títulos em quatro anos de trabalho pela equipe alviverde.

O treinador do Palmeiras é o segundo português melhor colocado na lista. À frente de Abel, em 11º, aparece o técnico Ruben Amorim, do Sporting. Em 34º e em 46º estão os treinadores Marco Silva, do Fulham, e Paulo Fonseca, do Milan, respectivamente, fechando a lista de portugueses na lista.