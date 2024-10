'CBF sacaneia os clubes': Mauro Cezar analisa por que a seleção é rejeitada

No UOL News Esporte desta terça (15), Mauro Cezar Pereira analisou a rejeição crescente à seleção brasileira. Na avaliação do colunista do UOL, há um conjunto de coisas que chateiam os torcedores — desde o preço exorbitante dos ingressos ao calendário que atrapalha os clubes, passando pelo futebol aquém do esperado.

'Ingressos caros e calendário que sacaneia os clubes': "Primeira coisa que deveria existir seria ter mais acesso, um preço popular para as pessoas poderem assistir sem pagar 1 milhão de dólares no ingresso, mudar um pouco esse perfil. A segunda é mudar o calendário e não sacanear os clubes, porque o calendário é da CBF e a CBF que tem a seleção sob controle, e o calendário irrita o torcedor. O cara que torce pelo São Paulo sabe que quarta-feira tem que jogar 24 horas depois do jogo das seleções, se você tem jogador convocado, o cara não vai jogar pelos times. Toda a discussão que está havendo (o Flamengo o Atlético-MG mudaram a data, o Vasco e Corinthians vão reclamar), os clubes não deveriam brigar entre si, deveriam todos brigarem com a CBF. Essa porcaria está acontecendo por culpa da CBF, por causa do seu calendário, porque todos têm razão — o Corinthians tem razão de reclamar de jogar na quinta-feira, mas também não é correto o Flamengo e o Galo jogarem desfalcados. Todos têm razão, o erro é da CBF, o calendário é dela".

'Melhorar nosso futebol é missão da CBF': "Vai sair daqui a pouco no site da CBF o calendário do ano que vem e não tem esse negócio de clube assina, essa bobagem que muitos coleguinhas falam. É enfiado goela abaixo mesmo. Então, tem um combo de coisas negativas que envolvem a CBF e, consequentemente, a seleção. Transformar o nosso futebol é missão da CBF, que só faz política em vez de fazer o melhor para o futebol. Esse seria o primeiro passo de maneira que a imagem antipática que a entidade tem com o torcedor seja reduzida, a ponto até haver uma certa indiferença. Não precisa gostar da CBF, basta que ela consiga ser indiferente, e aí você pode começar a mudar, porque não é a seleção apenas o responsável pelo desinteresse, é um conjunto de coisas".