Palmeiras negou sondagem do Santos por Rômulo apostando em 'novo Veiga'

Em participação na Live do Palmeiras desta terça (15), o setorista do UOL Flávio Latif informou que o clube alviverde negou uma sondagem do Santos pelo meio-campista Rômulo na última janela de transferências.

Além da sondagem do Santos, o Palmeiras recusou propostas de outros clubes da Série B e da Série A do Brasileirão. O repórter disse que o clube alviverde tem um plano de longo prazo para Rômulo, como o que foi feito com Raphael Veiga e com outros jogadores de destaque no atual elenco.