'Endrick se tornou eterno reserva na seleção', dispara RMP

Em participação no Fim de Papo desta terça (15), o comentarista Renato Maurício Prado afirmou que Endrick parece estar perdendo espaço na seleção brasileira.

RMP apontou que ele tem entrado cada vez menos minutos nas últimas partidas, tornando-se um "eterno reserva". Na opinião do jornalista, ele tem potencial para ser um dos titulares na seleção, mas esbarra na "má vontade" de Dorival.