Libertadores Feminina: Zanotti decide, Corinthians bate Boca e vai à final

Gabi Zanotti, do Corinthians, em ação no jogo contra o Boca Juniors Imagem: Reprodução/Instagram

Jaque dá trabalho. Os minutos finais do 1° tempo tiveram, finalmente, as paulistas gerando perigo ao gol das adversárias. Primeiro, Jaque bateu de esquerda e viu a bola ser travada antes de sair em escanteio — na sobra da cobrança, a atacante cabeceou e obrigou Oliveros a trabalhar.

Ju Ferreira entra inspirada, e Duda acerta a trave. Lucas Piccinato resolveu mexer na sua equipe para a etapa final e sacou a volante Vitória Yaya para acionar a meia Ju Ferreira, que demorou só três minutos para incomodar: a camisa 28 aproveitou uma rebatida e, de primeira, obrigou a goleira rival a fazer linda defesa. A blitz foi instalada de vez quando Duda Sampaio acertou a trave pouco depois.

Gabi Zanotti desafoga e marca. O Corinthians abriu o placar aos 13 minutos em jogada que começou pela direita, passou pela esquerda e acabou dentro da área: Jaqueline disparou pela ponta e cruzou para Millene, que escorou para o meio. Gabi Zanotti, com faro de artilheira, engatou um voleio e cravou o 1 a 0.

Boca se lança ao ataque, mas... Logo depois do gol, as argentinas mudaram a estratégia e passaram a atacar com mais atletas e preencher o campo adversário. O problema para elas é que as paulistas mostraram organização defensiva e, além de bloquear as investidas, levou perigo em contra-ataques. O duelo acabou com muita emoção: a goleira Oliveros se lançou para a área em escanteio e, por falta de pontaria, não balançou as redes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1x0 BOCA JUNIORS

Data e horário: 15 de outubro de 2024, às 17h (de Brasília)

Competição: semifinal da Libertadores Feminina

Local: Estádio Conmebol, em Luque (PAR)

Cartões amarelos: Vic Albuquerque (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gabi Zanotti (COR), aos 13 min do 2° tempo