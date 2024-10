O recital de Messi: Argentina atropela Bolívia em noite de gala do astro

A etapa final só confirmou o amplo domínio argentino em Buenos Aires e o recital de Messi. Com a vitória já encaminhada, a Argentina administrou a partida, mas não deixou de atacar, ainda que as idas ao campo ofensivo fossem menos frequentes. A seleção mandante aumentou um pouco mais o ritmo após as mexidas do técnico Lionel Scaloni e ampliou o placar justamente com Almada, que entrou durante o segundo tempo. Exposta, a Bolívia abriu ainda mais o palco para Messi brilhar e fechar sua noite de gala no Monumental com mais dois gols.

Lances importantes e gols

Messi abre o placar para a Argentina: 1 x 0. Suárez escorregou na saída de bola e viu Lautaro Martínez fazer a roubada para a Argentina. A bola se ofereceu para Messi, que invadiu a área, levou para a esquerda e finalizou no canto esquerdo baixo para abrir o placar.

Viscarra evita o segundo! Messi cobrou falta na entrada da área com categoria, buscando o ângulo esquerdo, no final do primeiro tempo. Viscarra voou e espalmou com uma das mãos.

Lautaro amplia para a Argentina: 2 x 0. Álvarez encontrou Messi em velocidade. O camisa 10 saiu cara a cara com Viscarra e não foi fominha. Ele apenas rolou para Lautaro Martínez, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Álvarez consagra ainda mais Messi: 3 x 0. Em falta no meio do campo, Messi surpreendeu e achou Julián Álvarez invadindo a área nas costas da defesa. O atacante só teve o trabalho de dominar e tocar na saída do goleiro Viscarra.