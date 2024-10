RMP: Corinthians não quer comprar Hugo Souza, quer dar calote no Flamengo

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (14), o comentarista Renato Maurício Prado disse que o clube rubro-negro está correto em seu posicinamento na negociação com o Corinthians por Hugo Souza.

Na opinião de RMP, o Corinthians quer dar mais um calote. O jornalista citou que o clube paulista tem feito isso várias vezes recentemente, citando os casos de Raniele (do Cuiabá) e de Matheusinho (do próprio Flamengo).