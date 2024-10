Presidente do Flamengo sobre renovação de Gabigol: 'Queremos que dê certo'

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim voltou a falar sobre a situação de Gabigol. Ele afirmou que não houve nenhuma conversa recente com o jogador sobre a renovação do contrato.

Tudo que a gente quer é que dê certo. Não teve nenhuma conversa com ele recentemente. O que conversamos com ele é conhecido por todos. Esse desejo do Gabigol é também um desejo de todo torcedor do Flamengo: que volte a ser esse grande artilheiro que foi tão importante nas conquistas do clube. Rodolfo Landim

O que aconteceu

Landim admitiu recentemente que vai reavaliar a situação do jogador ao final da temporada. No momento, a proposta nas mãos de Gabigol é de mais um ano de contrato e aumento salarial de quase 50%.