'O Corinthians corre um sério risco de falir', detona Casagrande

Em participação no Fim de Papo desta segunda (14), o comentarista Casagrande avaliou que o Corinthians pode falir se for rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Casão afirmou que a Série A funciona como um tapete, escondendo boa parte da sujeira corintiana. O comentarista ressaltou que, desta vez, é muito difícil encontrar desculpas para o cenário financeiro complicado do clube alvinegro.