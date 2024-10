Jorge Jesus no Flamengo? Técnico quer a seleção brasileira, diz Mattos

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (14), o comentarista Rodrigo Mattos disse que é muito difícil que Jorge Jesus volte a treinar o clube rubro-negro.

O jornalista disse que o treinador português tem o grande sonho de comandar a seleção brasileira. Enquanto o momento não chega, Mattos acredita que o técnico prefere ficar na Arábia Saudita, onde é mais bem pago e tem um elenco muito bom à disposição.