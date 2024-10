Jogo da Série B tem falhas bizarras e gol de falta à la Ronaldinho; veja

A virada do Guarani veio em falha do goleiro Matheus Albino. Gabriel Bispo chutou de fora da área, e Albino parecia que faria uma defesa tranquila. A bola, no entanto, apenas bateu na mão do camisa 12, passou por cima dele e entrou.

Classificação e jogos Série B

O resultado, no entanto, manteve os dois times no Z4 da Série B. O CRB é o 17° colocado, com 33 pontos. O Guarani foi aos 28, mas segue na última posição da tabela.

Veja os gols

Guarani 0x1 CRB



⚽️ Anselmo Ramon



🏆 Série B | 31ª rodada



pic.twitter.com/Xn4gDkEvKQ -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) October 15, 2024

Guarani 1x1 CRB



⚽️ Matheus Salustiano



🏆 Série B | 31ª rodada



pic.twitter.com/SlKUZ4Vzii -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) October 15, 2024