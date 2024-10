'Falta pagamento', diz Braz sobre situação entre Corinthians e Fla por Hugo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz deu a versão do clube sobre a situação do goleiro Hugo Souza, emprestado ao Corinthians e que a equipe paulista deseja comprar.

Falta o pagamento. Falta o dinheiro Marcos Braz

O que aconteceu

O Flamengo recusou a garantia dada pelo Corinthians para a compra de Hugo Souza. O clube colocou a Brax como fiadora no negócio, assim como havia feito com Matheuzinho.