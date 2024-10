Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores, diz Mauro Cezar

No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira explicou a posição do Flamengo em relação à novela do pagamento de Hugo Souza por parte do Corinthians. Segundo ele, o Timão apresentou um fiador que não cobriu a contratação de Matheuzinho. Na opinião do colunista do UOL, clubes inadimplentes como o Timão deveriam ser proibidos de contratar jogadores, caso houvesse uma regra de fair play financeiro.

'Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores': "O Flamengo está fazendo isso porque o Corinthians não paga. Pagou o Cuiabá? Pagou o Matheuzinho? Vira e mexe, o Corinthians está aí no noticiário com 'não pagou isso, não pagou aquilo'. Então, eles colocaram essa cláusula anticalote. O Corinthians deu um fiador que não pagou o Matheuzinho, aí o Corinthians quer contratar parceladamente o Hugo Souza e oferece o mesmo fiador. O Flamengo não aceita esse fiador, que já não funcionou na vez anterior. É muito simples: arruma outro fiador. Ou então, não é tão barato? Um milhão de euros, faltam só 800 mil, vai lá e paga. Mas o Corinthians não tem dinheiro, só tem dívida. Esse é o problema. E vive um mundo de fantasia. O Corinthians não deveria estar nem contratando jogador. Aliás, o Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores e seria se aqui houvesse um fair play financeiro".

'Paga, leva; não paga, não leva': "Se houvesse uma regulamentação, ele não estaria contratando ninguém. Essa discussão é absolutamente verossímil, porque essa é a realidade. Isso não é uma opinião, é uma constatação. Está aí o noticiário. Então vai lá e paga. Agora, trouxa será o Flamengo, já é questionável negociar com o Corinthians, por que negociar com o Corinthians conhecendo esse histórico recente do clube? E claro que o jogo [pela Copa do Brasil] apimenta ainda mais porque a questão é o Hugo jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Hugo vai jogar e o Corinthians vai pagar a multa, que é o que o Corinthians tem que pagar para o Hugo jogar contra o Flamengo a cada jogo. Já foram dois, um milhão de reais, é mais um. Ou então um do Brasileiro, um da Copa do Brasil, e agora vai arrumar 800 mil euros e pagar à vista ou conseguir um outro fiador. Uma pessoa do Flamengo me falou: se eles apresentarem como garantidor um grande banco, por exemplo, a gente pode aceitar. Mas não, é uma empresa, o Corinthians teria crédito com essa empresa, mas ele já apresentou no caso o Matheuzinho, e o Matheuzinho não foi pago. Essa é a questão, é muito simples: paga, leva; não paga, não leva".