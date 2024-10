Presidente do Cuiabá diz que Corinthians dá 'golpe' no futebol brasileiro

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a situação financeira do Corinthians ao mesmo tempo que o clube contrata atletas renomados. Ele disse que o time paulista 'está dando um golpe no futebol brasileiro'. A declaração aconteceu durante entrevista do dirigente à Rádio Bandeirantes neste domingo (04).

O que aconteceu

O dirigente do Cuiabá condenou as recentes contratações do Timão em meio à dívidas com outros clubes. Ele disse que a situação da equipe alvinegra é 'rídicula'.

Para o mandatário, a contratação de grandes nomes, como o holandês Memphis Depay, revela uma contradição nas contas do Corinthians, presidido por Augusto Melo. Dresch defendeu a criação de uma regra que autorize o jogador a entrar em campo apenas se as dívidas relativas a ele estiverem quitadas.