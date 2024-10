Luiz Henrique diz que ataque da seleção com Dorival joga igual ao Botafogo

O fato de dois jogadores do Botafogo terem feito os gols da vitória de virada do Brasil sobre o Chile não é por acaso. Para Luiz Henrique, a adaptação fica mais fácil porque a seleção com Dorival Júnior joga parecido com o time alvinegro. Pelo menos no que diz respeito ao papel do próprio atacante e do companheiro Igor Jesus.

"Dorival joga a mesma coisa que a gente joga lá no Botafogo, em termos de jogar com a bola, de marcação pressão também. A gente vem conversando muito. Eu, Dorival, Igor e Alex Telles. A mesma forma que a gente joga no Botafogo a gente joga aqui na seleção. Tem essas trocas de conversas para entender ele também e ele entender a gente", disse Luiz Henrique, em coletiva neste domingo, em Brasília.

Busca por jogadas pela ponta. "É o estilo do futebol brasileiro, do Dorival. Ele pede para dar a bola aos pontas para encarar o adversário. Quando tiver no mano a mano, encarar. É o estilo que eu e o Savinho temos".