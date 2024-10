Futebol da Esperança tem gol por cobertura, VAR e goleada do Time Criança

A renda do evento será destinada ao projeto Criança Esperança.

Como foi o jogo

As equipes começaram a partida buscando os gols desde o primeiro minuto. Os goleiros trabalharam, a pontaria foi calibrando e o placar enfim foi inaugurado aos 18 minutos com Cristiane, do Time Criança. Diego Ribas aproveitou o embalo do time para fazer mais um na sequência, enquanto Denílson foi o responsável por marcar do lado Esperança. A etapa inicial terminou com vantagem de 2 a 1 para o Time Criança.

Só deu o time de azul. O Time Criança voltou do intervalo dominando e logo marcou mais um, dessa vez com Dodô. A árbitra Edna Alves Batista foi chamada para analisar no VAR um possível pênalti de Roger Flores, do time Esperança, mas o jogo seguiu sem a marcação. No entanto, alguns minutos depois, Felipe Bastos puxou Dodô na área e a penalidade foi dada. José Loreto chamou a responsabilidade e marcou o quarto da equipe. Ainda deu tempo de André Luiz Frambach fazer mais um golaço e encerrar o jogo com 5 a 1 para o Time Criança.

Gols e destaques

Cristiane abriu o placar com um golaço para o Time Criança! Após um pivô na entrada da área, a jogadora do Flamengo apareceu pela esquerda e acertou um chute de primeira no ângulo.