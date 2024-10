Série B: Santos vence Mirassol no sufoco com um a menos e volta à liderança

A vitória garantiu a liderança para o Peixe, que foi a 56 pontos. O Mirassol segue no G4, em quarto lugar, com 50 pontos.

Classificação e jogos Série B

O Santos volta a jogar na quarta (16) contra a Chapecoense. O Mirassol entra em campo somente no próximo sábado (19) contra o Novorizontino.

Homenagem no intervalo. Para celebrar o aniversário de 108 anos da Vila Belmiro, o Santos levou os funcionários que fazem parte da história do clube para o gramado.

Como foi o jogo

Começo quente na Vila Belmiro. A rede balançou três vezes antes dos 15 minutos de primeiro tempo entre Santos e Mirassol. Giuliano fez um gol relâmpago em boa troca de passes do ataque santista. Pouco tempo depois, o árbitro marcou pênalti para o Mirassol e os visitantes já empataram com Gabriel. A reação para deixar o Peixe na frente de novo veio com Willian Bigode, que depois da assistência para o primeiro, aproveitou a titularidade também marcando o dele.

Três vezes na trave. O Santos ficou perto do terceiro com Guilherme, mas o jogador não teve sorte em três lances diferentes. No fim do primeiro tempo, o atacante mandou no travessão. Na etapa final, o jogador teve mais duas chances e novamente desperdiçou acertando a trave, uma delas sem goleiro.